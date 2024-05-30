5月23日、警視庁は背任容疑で通信販売会社「夢グループ」元企画宣伝部長の川崎淳史容疑者（49）を逮捕した。【画像】「ぶん殴ってやりたい」…逮捕された「夢グループ」の川崎淳史容疑者その川崎容疑者が、社内で壮絶なパワハラを繰り返し、部下を退職に追い込んでいたことが「週刊文春」の取材で分かった。2003年に石田重廣社長（65）が設立した「夢グループ」は、売上高100億円、90人の従業員を抱える。テレビショッピング