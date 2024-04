英俳優ロバート・パティンソン(37)の恋人で英シンガーソングライター、女優、モデルのスキ・ウォーターハウス(32)が、2人の第1子を出産したことを公表した。先日には、2人が新生児用のベビーカーを押して散歩する姿がキャッチされたばかりだった。スキが自身のSNSで赤ちゃんを抱く写真を披露すると、フォロワーからは「おめでとう!」「最高に美しい子になるよ!」と祝福のコメントで溢れ返った。

スキ・ウォーターハウスが現地時間4日、自身のInstagramで新生児を抱く写真を披露し、ロバート・パティンソンとの第1子を出産したことを報告した。写真は、スキが両腕で赤ちゃんをしっかりと抱きかかえている様子だ。ブロンドヘアを下ろしたスキはグレーのカーディガンを羽織り、ハートの柄が入ったロンパースを着た赤ちゃんの身体と頭を支えている。そして左手薬指には、ロバートから贈られたとみられる巨大なダイヤモンドの婚約指輪が輝いている。背後には大きなガラス窓があり、青空と緑の木々の風景が反射している。スキは投稿で、「世界へようこそ、天使さん」と赤ちゃんに向けたメッセージを記した。するとコメント欄では、パリス・ヒルトンが「おめでとう! おふたりのことを本当に喜んでる」と祝福したほか、歌手ホールジーが「ロックスターのママ!」、女優アリッサ・ミラノが「さあ、楽しみが本当に始まったわよ」といったメッセージを送った。さらに先日、女優アニャ・テイラー=ジョーンズとの極秘挙式を告白したミュージシャンのマルコム・マクレーは、「ポテトさん、おめでとう」とお茶目な言葉を記した。ほかにもフォロワーからは「おめでとう!」「最高に美しい子になるだろう」「オーマイガー、赤ちゃんはゴールドの遺伝子供給源を持ってるよ」「将来、恐ろしいほど魅力的になるだろうね」といった声が続々と寄せられた。スキとロバートは2018年に英ロンドンの路上でキスをする姿が目撃され、交際説が浮上。その後何度もデートする場面がキャッチされ、2020年のパンデミック中には一緒に隔離生活を送った。2022年12月、エジプトの都市ギザで開催されたディオールの「2023年フォール メンズコレクション」では、2人がカップルとしてレッドカーペットデビューを果たした。2023年11月には、スキがメキシコ合衆国の首都メキシコシティで開催された「コロナ・キャピタル・フェスティバル」でパフォーマンス中、ロバートとの第1子妊娠を公表した。同年12月には、2人がロンドンの街を歩く姿が目撃された際、スキの左手薬指に巨大なダイヤモンドの指輪が輝いていたことから、婚約説が浮上した。そして3月には、スキとロバートが新生児用のベビーカーを押して米ロサンゼルスの街を歩く姿がキャッチされ、2人の第1子が無事誕生したと報じられた。画像は『Vogue Instagram「Congratulations are in order for Suki Waterhouse and Robert Pattinson!」』『Suki Waterhouse Instagram「welcome to the world angel」「it’s* done」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)