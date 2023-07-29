ÌÚ¸¶À¿Æó»áºÊ¤á¤°¤ëàµ¿ÏÇá¤Ë¸µÁÜºº°ì²Ý·º»ö¤¬¡Ö°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¡× ÌÚ¸¶»á¤Ï´ØÍ¿ÈÝÄê
¡¡ÌÚ¸¶À¿Æó´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ÎºÊ¤¬£²£°£°£¶Ç¯¤Î¸µÉ×¤Î»àË´¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢£±£¸Ç¯¤ËºÆÁÜºº¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ù»ëÄ£ÁÜºº£±²Ý¤Î¸µ·º»ö¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡Ö»ö·ïÀ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼«»¦¤È¤·¤¿¤Þ¤ÞÁÜºº¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤·¤¿¤Î¤Ï½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÁÜºº¤ò¾Ú¸À¤·¤¿º´Æ£À¿»á¡Ê£¶£´¡Ë¡£»ö·ï¤Ï°ÂÅÄ¼ïÍº¤µ¤ó¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÂÎÆâ¤«¤é³Ð¤»¤¤ºÞ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«»¦¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£²Ç¯¸å¤ËºÆÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÚ¸¶»á¤ÎºÊ¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º´Æ£»á¤ÏºòÇ¯¡¢·Ù»ëÄ£¤òÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸µ·º»ö¤¬ÁÜºº¾ðÊó¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¤Î¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï·Ù»¡Ä£¤ÎÏªÌÚ¹¯¹ÀÄ¹´±¤ÎÈ¯¸À¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÊÏªÌÚ»á¤¬¡Ë¤³¤Î»ö·ï¤Ï»ö·ïÀ¤¬¤Ê¤¤¡¢¼«»¦¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Á¥ó¤ÈÍè¤¿¡£Æ¬¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£ÀµµÁ´¶¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«»¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ÚµòÉÊ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£»ö·ïÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ù»¡´±¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¸½ÕÊóÆ»¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÌÚ¸¶»á¤¬ÁÜººÅö¶É¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿µ¿ÏÇ¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£»á¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌÚ¸¶»á¤¬¥¿¥¯¥·¡¼Æâ¤ÇºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö²¶¤¬¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÊ¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ÎÈ¯¸À°ì¤Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÆÁÜºº¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö»¦¤·¡Ê¤ÎÁÜºº¡Ë¤Ï£±£°£°·ï¶á¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ï¤Ê¤¤¡£°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÚ¸¶»á¤ÎºÊ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¿¼¹ï¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢£²£±Æü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÚ¸¶»á¤ÏÊ¸½ÕÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁÜºº¤Ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È¾¾ÌîÇî°ì´±Ë¼Ä¹´±¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº£±²Ý¤Î¹ñÉÜÅÄ¹ä²ÝÄ¹¤Ïº´Æ£»á¤Î²ñ¸«¤ò¼õ¤±¡Ö¾Úµò¾å¡¢»ö·ïÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¤ï¤¿¤ëÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì°ä´¸¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£