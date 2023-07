【本日まで】AmazonプライムデーでNECやDellなどのモニターが最大37％オフに

年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」が、12日(水)23:59までの2日間限定で開催中です。今回はセール対象商品の中から、NECやDellなどのモニターをご紹介。

仕事環境をアップデートしたい人も、ゲームの美しい映像をもっと大画面で楽しみたい人も、この機会をお見逃しなく。人気商品はセール終了前に売り切れることもありますので、気になるアイテムがある人は早めのご購入がおすすめです。

データも電源もケーブル一本で。Dellの27インチ4Kモニター

2年連続日本&世界で出荷台数No.1(*1)を誇る、Dellのモニターがプライスダウン。USB-C接続の65W電源供給によりノートパソコンの充電と接続を簡単に行うことができ、電源供給、ビデオ、オーディオ、データの送信などもすべて1本で解決できます。

さらに、デュアル3W内蔵スピーカーが、臨場感あふれるオーディオを演出。デュアルモニターを左右に並べてパーソナライズしたり、2台のモニターにまたがってデスクトップスペースを拡大したりすることもできます。

(*1)出典:IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2020 Q1-2022 Q3 Share by Brand Extracted only “USB Type-C” mounted monitors.





高品質な映像体験と大迫力のサウンド。BenQのゲーミングモニター

ゲームを楽しむための最先端技術が詰め込まれた、MOBIUZシリーズの24.5インチモニター。優れた色彩、コントラスト、ディテールまで最適化された最高の映像クオリティを実現。内蔵スピーカーではエネルギッシュな低音から上質な中高音まで楽しめ、視覚的にも聴覚的にもこれまでにない没入感を体験できます。





自分好みの画質でゲームを満喫。IODATAのゲーミングモニター

IODATAのGigaCrystaシリーズは、ゲームをより快適に楽しむためのゲーミングモニターブランド。解像感を大幅に向上させた「超解像技術」が、クリアで美しい映像を実現。暗いシーンに隠れた敵もより鮮明に映し出す「Night Clear Vision」も搭載しており、暗闇に隠れた敵や微妙な変化を見逃さず、ゲームを満喫できます。

「画面モード」では、モードを選ぶだけでコンテンツに応じて見やすく美しい画質を表示することが可能。好みに応じて、各モードに設定されている画質の調整もできます。





クリアな描写と滑らかな映像を実現。ASUSのゲーミングモニター

画面上にゲーム用の照準などを表示するGamePlus機能を搭載した、ASUSのゲーミングモニター。0.5msの応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートで、残像のないクリアな描写と滑らかな映像を実現しています。また、GameFast入力技術を搭載したことで、操作と画面の表示のズレを極限まで抑え、ストレスなくゲームを楽しむことができます。





片手で瞬時に画面調整。Dellのゲーミングモニター

Dellのゲーミングモニターは、ゲームを満喫するうえで求めたい「速さ」と「高画質」を両立。高速応答速度1msで滑らかなゲームプレイを実現しながらも、忠実な色で鮮明に再現するフルHDのパネルを採用しています。

モニターの背面にはショートカットボタンが設置されており、ゲームプレイ中でも片手で瞬時に画面調整をすることが可能。また、熱放出性能が向上したことで、長時間のゲームも安心して楽しめます。





