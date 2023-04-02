¥¬¡¼¥·¡¼àË½ÏªÉõ°õá¡Ä¿Æ¸ò¿¼¤¤¹â¶¶ÍýÍÎ»á¡Öº£¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÎÅÍÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡¡
¡¡£Æ£Ã£²ÁÏ¶È¼Ô¤Î¹â¶¶ÍýÍÎ»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£²Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë¸µ»²±¡µÄ°÷¡Ê£µ£±¡Ë¤¬Ë½Ïª·Ï¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¤ÏÀè·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎË½Ïª¤òÉõ°õ¤·¡¢º£¸å¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤À¤±¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¤È¿Æ¤·¤¤¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¥¬¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¤ÏË½Ïª¤ò»ß¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ËàË½Ïª¤Ï¤ä¤á¤Æ³Ú¤·¤¤»ö¤À¤±¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Íá¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¤³¤ó¤ÊÁá¤¯¤Ë¤½¤ì¤¬Íè¤è¤¦¤È¤Ï¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¤ÏºòÇ¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ï¤ØÃÊ³¬Åª¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¹â¶¶»á¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤«¤éÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢¼Â²È¤Ë¤â²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤Ïµ¤Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÎÅÍÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£