¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¿·ºî¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¡¼¥º¥Ñ¥¤¡×¡¢¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¿©¤ÙÊý¶µ¤¨¤Þ¤¹
¡¡2022Ç¯7·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øºä¾å¡õ»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Î¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¡¼¥º¥Ñ¥¤¡×¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ»º¥ì¥â¥ó²ÌÈé¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¥·¥È¥í¥ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Î¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡¢²¹¤á¤Æ¡¦Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¡ª¥ì¥â¥ó¤¬¼çÌò¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¡¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Î¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¡¼¥º¥Ñ¥¤¡×¡ÊÀÇ¹þ302±ß¡Ë¤Ï¡¢±Ø¥Ê¥«½é½ÐÅ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢ÊÒ¼ê¤Çµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JRÂçµÜ±ØÅì¸ýÅ¹¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢À°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤È¸Ä¿ôÀ©¸Â¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¡1¸Ä¤º¤Ä¸ÄÊñÁõ¤µ¤ì¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ï¹ØÆþÆü¤ò´Þ¤á2Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¥ì¥â¥ó¿Ô¤¯¤·¤Î¥Ñ¥¤
¡¡¤«¤Ê¤ê½ë¤¤Æü¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÎäÂ¢¸Ë¤Ø¡£¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤¹¤È¡¢¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤¬°ú¤Î©¤Á¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¯¤é¤Ù¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ÀÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ»º¥ì¥â¥ó²ÌÈé¤È¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¥·¥È¥í¥ó¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¥ì¥â¥ó¿Ô¤¯¤·¤Î¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»õÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤¤µ¤Ã¤¯¤ê¿©´¶¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¸åÌ£¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤Ä
¡¡¥ì¥â¥ó¥Á¡¼¥º¥Ñ¥¤¤òÎä¤ä¤·¤¿¤â¤Î¡¢²¹¤á¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îä¤ä¤¹¤È¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤¬¥¶¥¯¥Ã¤È¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Å¤µ¤è¤ê¥ì¥â¥ó¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤È¤¢¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡²¹¤á¤ë¤È¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¯¥ì¡¼¥à¥·¥È¥í¥ó¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤È¤í¤±¡¢´Å¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÎä¤ä¤·¤¿¿©¤ÙÊý¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤ß¤ë¤È²¹¤á¤¿Êý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îä¤ä¤·¤Æ¤â²¹¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Î¥ì¥â¥ó¥Á¡¼¥º¥Ñ¥¤¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¿Ô¤¯¤·¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£ºÇ´ó¤ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ãÊ¸¡¿¤ä¤à¡ä¡Ú¤ä¤à¡Û
¤È¤¤á¤¯¥³¥¹¥áÃµ¤·¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤¹¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÈþÈ©¤ÎÍ×¤Ï¤¦¤ë¤ª¤¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ÊÝ¼¾¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¼ÂÁ©Ãæ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ðÊó¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ëÈþÍÆ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ê²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¡Ë¡¿²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡ËÊÝÍ¡¡Instagram¡§¡÷yam_kimama