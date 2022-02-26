¤À¤«¤é¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤¬¥Ï¥ä¤ë¡Ä·ÄÂç¶µ¼ø¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ëŽ¢¸ÉÆÈ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿ÍŽ£¤Î3¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Á°ÌîÎ´»Ê¡Ø¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡¡¡Ö¹¬Ê¡³ØÇî»Î¡×¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤ò¹¬¤»¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¸ÉÆÈ¤Ç¤â¹¬¤»¤Ê¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¶ì¤·¤¤¡×¡ÖÈá¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡¢É×ÉØ¤Î¤ßÀ¤ÂÓ¡¢ÆóÀ¤ÂåÀ¤ÂÓ¡¢»°À¤ÂåÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹¬Ê¡ÅÙ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÄã¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁêÂÐÅªÉ¾²Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆÈ¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ö¤ªÆÈ¤ê¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¤¯ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆþ¤ë¡¢ÆÈ¤ê¤ÇÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤´¤í¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡×¤Î°¦¹¥¼Ô¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬Ê¡³Ø¤ÎºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢¸ÉÆÈ¡áÉÔ¹¬¤È¡¢Ã±½ã¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡¢Í§¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹¬¤»¤Ê¿Í¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤Ë¤è¤ë¼ä¤·¤µ¤ËÇº¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¸ÉÆÈ¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê¤è¤¦¤Ç¤â¡Ö¿´¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ìÇº¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í¤È¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¡£¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö2¼ïÎà¤Î¸ÉÆÈ¡×
°ã¤¤¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¥«¥®¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î¸ÉÆÈ¡×¤Ç¤¹¡£¸ÉÆÈ¤òÉ½¸½¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥í¥ó¥ê¥Í¥¹¡×¤È¡¢¡Ö¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÉÆÈ¤¬2¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥í¥ó¥ê¥Í¥¹¤È¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Î¤³¤È¡£
¡Ö»ä¤ÏÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö»ä¤Ë¤Ï¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦¿Í¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤Ë¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤é¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉÔ²÷¤Ç¶ìÄË¤È¤Ê¤ë´¶¾ð¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ï³Ø½ÑÅª¤Ë¤ÏÆ±°ì»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¶èÊÌ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢»Å»ö´Ø·¸¤ä¤´¶á½ê¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜ¿Í¤Î´¶¤¸Êý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¿´¤ÎÄÌ¤¸¹ç¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢ÁÂ³°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢Ã¯¤«¤é¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ç´ÑÅª¤Ê´¶³Ð¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸ÉÆÈ¡Ö¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¡×¤È¤Ï
¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¿Í¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö°Õ¸«¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¸ÉÆÈ¡ÊÆÈ¤ê¿È¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸ÉÆÈ´¶¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸ÉÆÈ´¶¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¤È¤Ï²¿¤«¡©
ÆÈ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥í¥ó¥ê¥Í¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥ê¥Í¥¹¤¬¶ìÄË¤äÉÔ°Â¡¢¼ä¤·¤µ¤ò¾·¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¤ÏÆÈ¤ê¤Î¾õÂÖ¤ò¤à¤·¤íÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¼«Î©¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¸É¹â¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¸ÉÎ©¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸É¹â¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëµáÆ»¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸ÉÎ©¤â¡¢ÊÌ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤«¿Í¤è¤ê¤âÆÃÊÌ¤ÊÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥í¥ó¥ê¥Í¥¹¤â¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¤â´¶¤¸Êý¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¼«¤é¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á
»ä¤Ï¡¢¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¤ò¡Ö¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¤Îµæ¶Ë¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¡Ö¸É¹â¡×¡Ö¸ÉÎ©¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤ê¤«¤«¤é¤º¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¡£ÁÇÅ¨¤Ê¿ÍÀ¸¤³¤½¤¬¡Ö¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤Ï¡¢¼«¤é¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÇ°×¾¦¤ÎÈà¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÆÈ¤ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¤Ê¤«¤Î°Õ»×¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¤¡¢¤ªÅ¹¤òÁª¤Ó¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö¡£¼«Í³¤Ë¿©¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ò¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¸ÉÆÈ¤Ê¤Î¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¥½¥ê¥Á¥å¡¼¥É¡Ê¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¦¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
¡¦ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È
¡¦Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È
¡¦¤¤¤Ä¤âÍ§¤À¤Á¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
¡¦¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹¬¤»¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹¬¤»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ´¶¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ì¤âÀµ¤·¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈ¤ê¤Î¤Þ¤Þ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é²¿¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢»ä¤Ï¡¢¹¬¤»¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤â¡¢´ðËÜ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏÃ±½ã¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹¬Ê¡³Ø¤È¤¤¤¦³ØÌä¤Ë¤è¤êÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹¬Ê¡³Ø¤ÎºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¿´¤ÎÍ×ÁÇ¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¡Ê¼«Âº¿´¡Ë
3¡Ö¤é¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê³Ú´ÑÀ¡Ë
¤³¤Î3¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¡¢20¡Á79ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷1000¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤ÈÀµ¤ÎÁê´Ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤À¤È¤¤¤¦Êý¤â¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Æü¡¹´ÊÃ±¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡3¤Ä
°Ê²¼¡¢3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¤¦¤±¤¤¤ì¤ë¡×¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ä1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¹¬¤»¡×¤ÇËþ¤¿¤¹
¿²¤ëÁ°¤Ë1Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤¢¤Ã¤¿¤¤¤¤½ÐÍè»ö¤ä¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤«¤éÌ²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1Æü¡¢2¡Á3¸Ä¤°¤é¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤é¤Ð1Æü1¸Ä¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¤¤¤½ÐÍè»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤òÃµ¤·½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿·ºî¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤¿¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È°Æ³°¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Twitter¤ä¡¢Facebook¤Ê¤ÉSNS¤Ç¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ä¡Ö¾®¤µ¤ÊÃ£À®´¶¡×¤ò¿´¤ËÃù¤á¤Æ¤¤¤¯
¸ÉÆÈ¤ËÇº¤à¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ÎÀ®¸ù¤Ï¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤Î¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤³¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤ä¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¸Ê¼õÍÆ¡¢¼«Âº¿´¡¢³Ú´ÑÀ¤Ç¸ÉÆÈ¤È¸þ¤¹ç¤¦
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤º¤Ë³¬ÃÊ¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦500±ß¶ÌÃù¶â¤ò¤¹¤ë¡£
¡¦ËèÆü1ËÜÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡£
¡¦ËèÄ«8»þ¤Ëµ¯¾²¤·¤Æ»¶Êâ¤¹¤ë......¡£
¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤¿´¤Î¥¯¥»¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡Ö¤é¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤µ¡×¤ò¸ý¤°¤»¤Ë¤¹¤ë
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÈ¯ÁÛ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤»»ä¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤ò±ó¤¶¤±¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ýÊÊ¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö¸ýÊÊ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤â¡¢·Á¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¤¤¿´¤Î¥¯¥»¤ò¶ºÀµ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ýÊÊ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤µ¡×¡£º¬µò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´¶¾ð¤äÊª»ö¤Î¤È¤é¤¨Êý¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»×¹Í¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬¤é¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï°ìÉô¤Ç¤¹¡£ÀÛÃø¡Ø¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡¡¡Ö¹¬Ê¡³ØÇî»Î¡×¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤ò¹¬¤»¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç24¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸ÉÆÈ´¶¤òÁý¤¹¹Í¤¨Êý¤¬²þ¤Þ¤ê¡¢¹¬¤»¤òÁý¤¹¹Í¤¨Êý¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
Á°Ìî Î´»Ê¡Ê¤Þ¤¨¤Î¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¶µ¼ø
1962Ç¯»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£84Ç¯Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉôµ¡³£¹©³Ø²ÊÂ´¶È¡¢86Ç¯Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÍý¹©³Ø¸¦µæ²Êµ¡³£¹©³ØÀì¹¶½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢Æ±Ç¯¥¥ä¥Î¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉô¶µ¼ø¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØµÒ°÷¶µ¼øÅù¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊSDM¡Ë¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£11Ç¯Æ±¸¦µæ²Ê°Ñ°÷Ä¹·óÇ¤¡£17Ç¯¤è¤ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹·óÇ¤¡£¸¦µæÎÎ°è¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¡¦Ç¾²Ê³Ø¡¢¤Ê¤É¡£¡ØÇ¾¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¿´¡×¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡Øºø³Ð¤¹¤ëÇ¾¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¡¢¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à ¼ÂÁ©¡¦¹¬Ê¡³ØÆþÌç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¶µ¼ø Á°Ìî Î´»Ê¡Ë