´Ú¹ñ¤Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¡È¿Æü¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼ê¤ÎÊ¿ÊÖ¤·¡Ö±¦Íã±Ç²è¤È¸«¤ë¤Î¤Ï¹Ô¤²á¤®¡×
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤¬£±·î£²£·Æü¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢´ÑµÒÆ°°÷£±£µ£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñÆâ¤Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤Î¼ª¾þ¤ê¤ÎÌÏÍÍ¤¬°°Æü´ú¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬¡Ö±¦Íã±Ç²è¡×¤À¤È¹³µÄ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¾å±Ç¤äÇÛ¿®¤Ç¤Ï¼ª¾þ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½¤À°¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£²¿¤Ç¤â¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢ºÇ¶á¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô£±°Ì¤Ï¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¡ÊÌó£³£·£³Ëü¿Í¡Ë¡¢£²°Ì¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¡ÊÌó£³£°£±Ëü¿Í¡Ë¡¢£³°Ì¤Ï¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡ÊÌó£²£°£°Ëü¿Í¡Ë¡¢£´°Ì¤Ï¡Ö³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡×¡ÊÌó£±£µ£±Ëü¿Í¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤¬ÎòÂå£´°Ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ï¡ÖÂçÀµ»þÂå¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¡×¡Ö¼ª¾þ¤ê¤¬°°Æü´ú¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Á¯ÆüÊó¤ÎÆüËÜ¸ìÅÅ»ÒÈÇ¤Ï£±Æü¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ï¡ØÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡Ù¡ØÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡Ù¡Ø±é½Ð¤â¤è¤¤¤·¡¢¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Øºî²è¡¢±ÇÁüÈþ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤É¤ì¤âºÇ¹â¤À¡Ù¤Ê¤É¡¢¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀèÆü¤ÎÆ±»æ¤Î´Ú¹ñ¸ìÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¼ª¾þ¤ê¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢Â³¤¤¤¿È¿Æü±¿Æ°¤ËÌµÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ë±¦Íã¤À¤È¸«¤ë¤Î¤Ï¹Ô¤²á¤®¤¿²ò¼á¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥Ë¥á¤È´Ú¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê¸É®¿Í¤ÎÃ¢ÇÏ¥ª¥µ¥à»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÇËèÅÙÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¯¿ô¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤Ë´Ø¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£²¤ÊÆ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬°Ìò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ê¥Á¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼£Ú¡Ù¤Î¥Ö¥í¥Ã¥±¥óÇì¼ß¤ä¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ö¥í¥Ã¥±¥ó¥Þ¥ó¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤®¤ê¤®¤ê¥»¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£´¶Æ°¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤ß¤Ê¤·¤´¥Ï¥Ã¥Á¡Ù¤Ç¤µ¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ»ù¤Ë¤¤¤é¤Ì¿´ÍýÅª°µÇ÷¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¢ÇÏ»á¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â´Ú¹ñ¤ÎÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤ËÂÐ¤¹¤ëËèÅÙ¤ÎÊª¸À¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼Á¤ò°Û¤Ë¤·¤¿¡¢Ã±¤Ê¤ë¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Ì¾ºî±Ç²è¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤Ç¤µ¤¨¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÀïÁè²Ã³²¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤¬Èï³²¼Ô¤Ö¤ë¤¿¤á¤Î¶Ë±¦»×ÁÛ¥¢¥Ë¥á¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢°ìÈÌ¸ø³«²ò¶Ø¤Þ¤Ç£²£°Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤Î¼ª¾þ¤ê¤¬°°Æü´ú¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢½¤À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¡¢¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡¤¸¤ß¤¿È¿ÆüÏÀÆñ¤Ë¤ÏË°¤Ë°¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¶áº¢¤Î´Ú¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤ÎËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥¿¥¯¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ðÊó¤ËÉÒ´¶¤ÇÍ£²æÆÈÂº¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÀðÆ°¤òÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥¿¥¯¤Û¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î£Ä£Ö£Ä¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÃ¢ÇÏ»á¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¢ÇÏ»á¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¤à¤í¤ó¤Î¤³¤È¿ÆÆüÅª¤Ç¡¢Îò»ËÇ§¼±¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â³ä¤È¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¸«Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Î¹ñ¤òÊ¤¤¦ÂÐÆü´¶¾ð¤âÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£