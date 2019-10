2019年6月に配信されたNintendo Direct | E3 2019の中で、Wii U/Nintendo Switch向けゲーム「 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の続編制作が正式に発表されました。この続編制作が「もしも1999年に行われていたら?」という映像を、YouTubeチャンネルのThe Regressorが公開しています。The Legend of Zelda: Breath of the Wild 64 sequel - Nintendo E3 1999 - YouTube任天堂は1996年にNINTENDO64を発売しているため、この架空の続編「The Legend of Zelda: Breath of the Wild 64 sequel(ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド64続編)」は、NINTENDO64で制作されたかのようなビジュアルになっています。なお、3DモデルはAutodesk Maya 2009とPhotoshopを使って「NINTENDO64のゲーム風に」モデリングされています。というわけで映像がスタート。緑色の光が……渦巻きます。火のともったたいまつグルグルグルゼルダの伝説 時のオカリナやゼルダの伝説 ムジュラの仮面のような、NINTENDO64時代のコントローラーにアイテムが配置された画面。リンクとゼルダが暗がりを進みます。水分補給中。Aボタンには「Rest(休む)」と表示されている凝りようです。ネズミが突如謎の禍々しい光に飲み込まれます。リンクとゼルダも周囲の異変を察知。緑色に発光する腕が何かをつかみます。それに呼応するようにリンクの腕も緑色に発光。光る巨大な手がゼルダの腕をつかみます。地面が揺れ……どこかへと落ちていくゼルダ。たいまつの光が照らす先にあるものとは……?バッと振り返るゼルダ。ミイラのように干からびた何かが……突如動き始めます。そしてハイラル平原の中央にあるハイラル城が動き出し浮遊ます。炎の中に浮かぶシルエット。旅を続けるゼルダとリンク。イーガ団は仮面に手を当てます。リンクではなくゼルダがマスターソードを手にイーガ団と対峙。2体の謎のシルエット。緑色の光と赤色の光が対比的に描かれ……最後は「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド64の続編は開発中ではありません」という注意表記が出て終了。なお、ムービーの元となった「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の続編制作発表映像は以下からチェック出来ます。『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』続編 E3 2019出展映像 - YouTube