Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇÁÀ¤¦¤Ï¡ÈÊ¼ÌòÌÈ½ü¡É¡© ´Ú¹ñ¤¬°Ý»ý¤ò·è¤á¤¿¡Ö·ÝÇ½¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×
À®¿ÍÃË»Ò¤ËÊ¼ÌòµÁÌ³¤¬¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ¼Ìò¤òÌ³¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬Çö¤¤¡ÖÊ¼Ìò¡á·³Ââ¡×¤â¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ®¿ÍÃË»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¹ñÌ±¤ÎµÁÌ³¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ä·ÝÇ½¿Í¤ÎÊ¼Ìò¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÀä¤¨¤º¡¢²áµî¤Ë¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡Ö·ÝÇ½Ê¼À©ÅÙ¡×¤À¤í¤¦¡£
Ê¿¤¿¤¯¤¤¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ¹ñËÉÉô¤ÎPR³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤Æ¼ÂÀïÉôÂâ¤ä°ìÈÌÉôÂâ¤Ø¤ÎÇÛÂ°¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ï½ô»ö¾ð¤ÇÊ¼ÌòÌÈ½ü¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î·ÝÇ½Ê¼À©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿º¢¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÈÊ¼Ìò¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¡©¡×Ê¼Ìò¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿20¿Í¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤ò°ìµó¾Ò²ð
¤È¤³¤í¤¬¡¢2013Ç¯¤ËÊ¼Ìò´ü´ÖÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬µ¬Î§°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¢¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤¬Ê®½Ð¡£¤â¤È¤â¤È¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤òÍ¥¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2014Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
ÀèÆü¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤â¡¢¼Â¤Ï¸«Ä¾¤·¤äÇÑ»ß¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ê¤Ä¤Þ¤ê1¡Á3°Ì°ÊÆâ¡Ë¤ä¥¢¥¸¥¢Âç²ñÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿Áª¼ê¡¢¹ñºÝ·Ý½Ñ¶¥±éÂç²ñ¤Ç2°Ì°Ê¾å¤ÎÆþ¾Þ¼Ô¡¢¹ñÆâ·Ý½Ñ¶¥±éÂç²ñ1°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ê¤É¤Ï¡¢4¡Á5½µ´Ö¤Î·³»ö´ðÁÃ·±Îý¸å¡¢¼«¿È¤ÎÆÃµ»Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¼Ìò¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹ñ°ÒÈ¯ÍÈ¤ËÂç¤¤¯ÌòÎ©¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë·ãÎå¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ËÊ¼ÌòÌÈ½ü¤Î¡È¤´Ë«Èþ¡É¤òÂ£¤ë¤³¤È¤òÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤«¤àÀ¼¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Û¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¥ª¥Õ¤òÊÖ¾å¤·¤Æ1998Ç¯¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÊ¼ÌòÌÈ½ü¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Û¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î³èÌö¤¬°ú¤Â³¤³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È´î¤ÖÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¡ÈÊ¼ÌòÌÈ½ü¡É¤Ë¸·¤·¤¤»ëÀþ
¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤ÇÊ¼ÌòÌÈ½ü¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¼Ô¤Ø¤ÎÌÜ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼3°Ì·èÄêÀï¤ÇÆüËÜ¤ò²¼¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¿¤ÓÇº¤ó¤À°ìÉô¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶â¤ò²Ô¤²¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÊ¼ÌòÌÈ½ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÌîµå¶¥µ»¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¼çÂÎ¤ÎÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÏÊ¼ÌòÌ¤½¤Î»¤Î¥×¥íÁª¼ê¤Ç¸Ç¤á¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂç¿Íµ¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ¼ÌòÌÈ½ü¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¡×¤ÈÈéÆù¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇºòÇ¯¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤ÎÀ§Èó¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë2¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
1¤Ä¤Ï2018Ç¯¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤À¡£
Ìîµå¶¥µ»¤Ç´Ú¹ñ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉôÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¼ÌòÌÈ½ü¤Î¤¿¤á¤ÎÀÁÂ÷¿ÍÁª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥ë´ÆÆÄ¤¬¹ñ²ñ¤Î¹ñÀ¯´Æºº¤Ç¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¿ÒÌä¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ11·î¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¤ÎÊ¼ÌòµÁÌ³ÙÔÂ¤¤¬È¯³Ð¡£
2014Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷¡×¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òÂÕ¤ê¡¢Êó¹ð½ñÎà¤Ëµõµ¶µºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¤Ï¤³¤Î°ì·ï¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ò±Êµ×ÄÉÊü½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Ë¹ñËÉÉô¡¢Ê¼Ì³Ä£¡¢Ê¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¡ÊÆüËÜ¤ÎÊ¸²Ê¾Ê¤ËÁêÅö¡Ë¤Ç¹½À®¤·¤¿¡ÈÊ¼ÌòÆÃÎã´ØÏ¢À©ÅÙ²þÁ±¥¿¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡ÊTF¡Ë¡É¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤Î¸øÊ¿À¤ä¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·Ý½ÑÊ¬Ìî¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿µ¬Äê¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤ÎÇÑ»ß¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
µ¬Äê³ÈÂç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢BTS¤ä¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¸ùÀÓ¤¬Â¨¡¦Ê¼ÌòÌÈ½ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤¬´°Á´ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤Ï¶¥µ»À¸³è¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°ì°Â¿´¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ä3Ç¯¸å¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Í¿ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®µÄ°÷¤¬Ê¼Ì³Ä£¤«¤éÄó½Ð¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2009Ç¯¤«¤é2018Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤Î²¸·Ã¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï178¿Í¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤â¥¢¥¸¥¢Âç²ñ119¿Í¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯59¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
2014Ç¯¿ÎÀî¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬66¿Í¡¢2010Ç¯¹½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬42¿Í¡¢2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤¬20¿Í¤È¡¢Âç²ñÊÌ¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÌõ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÂÎ°éÍ×°÷»ñ³Ê¤ò¼ø¤«¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£²ó¤Î¡Ö·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢BTS¤â´ØÏ¢À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿Êý¡¹¤â¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
À¤³¦¤Ë¤ÏÊ¼Ìò¤ò¹ñÌ±¤ÎµÁÌ³¤È¤¹¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÆüËÜ¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤âÊ¼ÌòÌäÂê¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯½Å¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¿µ Éð¹¨¡Ë