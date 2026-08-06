■オレゴン2026 U20世界陸上競技選手権大会 男子5000m決勝（日本時間6日、米・オレゴン）

【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

男子5000mの決勝が日本時間6日に行われ、中央大学1年生の栗村凌（19、中央大学/福島）が13分48秒85で8位入賞を果たした。さらにU20世界陸上の同種目での入賞は、2022年カリ大会（コロンビア）の吉岡大翔以来となる。

栗村は序盤から先頭集団でスタート。徐々に順位をあげ2分48秒41で1000mを通過、直後に2位まで躍り出た。そのまま3000m付近までペースを崩さなかった栗村だが、徐々にペースが落ち一時10位まで転落、先頭とは最大で20秒の差が開いた。

しかし、ラストスパート最後の直線で力をふり絞り順位をあげて8位でフィニッシュ。タイムは13分48秒85。5月に行われたゴールデンゲームズinのべおかで出した自己ベスト（13分21秒99）には及ばなかったものの、8位入賞と健闘した走りを見せた。

栗村は学法石川高校（福島）出身。昨年12月に行われた男子全国高校駅伝（都大路）で3区（8.1075km）を走り、23分13秒で区間賞を受賞、福島勢初の優勝に貢献した。

また、U20日本新記録（13分20秒35）を持ち、高校時代は栗村と“Wエース”として活躍した早大の増子陽太（19）は欠場した。



※写真は6月日本選手権男子5000m予選に出場した栗村凌