台湾各地に約50カ所「最初は藤野さんから『日本人が台湾で神様になってるんだよ』という話を聞いて、『なんじゃそりゃ』と思って。かつて台湾は日本の植民地でしたから、そこで日本人が神様として信仰の対象になるっていうのは、普通に考えて不思議だったんですよね」【写真】シャーマンとなった台湾女性、修行の成果で「ランクアップ」した神様…台湾で流れる日本神たちの時間台湾各地で約50カ所が確認されている「日本神」。そ