7月28日、熊本県で最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」が発生した。断水時に役立つ、蓋の開閉だけで水を自由に出したり止めたりできる「節水ボトル」の作り方を、30秒で分かる暮らしの工夫を発信している、けんきゅさん（@kq_room_life）の過去の投稿から紹介する。【動画で解説】断水時に活躍！ペットボトルで作る「節水ボトル」の作り方動画で紹介された作り方は、非常にシンプル。【節水ボトルの作り方】? ペットボトル