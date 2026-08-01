映画公開から38年。野坂昭如原作、高畑勲監督によるスタジオジブリ制作の「火垂るの墓」（1988年）が、7月15日からNetflixで配信されている。この機会に、本作が作られた時代と、その後の映画に与えた影響を振り返ってみよう。（映画ライター・金澤誠）史上初めて出版社2社が製作した2本立て映画「火垂るの墓」は、作家・野坂昭如が実体験を基に書いた小説で、兵庫県神戸市や西宮市を舞台に、14歳の清太と4歳の節子の兄妹が、第