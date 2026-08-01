サッカーのポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）が、婚約者のジョルジーナ・ロドリゲスさんとおそろいの巨大ダイヤモンド指輪を着用し、話題となっている。英国メディア「サン」は、両者がスペイン・マヨルカ島でヨットに乗り込む姿を撮影。ジョルジーナさんはもちろん、Ｃ・ロナウドの指にも昨年プロポーズの際にパートナーに贈り、推定６００万ユーロ（当時約１０億円）と言われた巨大ダイヤが輝いた