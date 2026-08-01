ダイエット系インフルエンサーとして活動するやせるくん（25）は、高校生の時に体重140キロに達し、高校卒業後には糖尿病と診断された。しかし20歳の時、「恋」をきっかけに半年で70キロの減量に成功。その劇的なビフォーアフターがSNSで話題を呼んでいる。【変わりすぎ！！】高校生で体重140キロ→半年で70キロ減量して「市原隼人似のマッチョイケメン」に大変身した“現在の姿”を写真で見るだが、その減量の裏側には、自宅