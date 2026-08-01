2022年北京五輪スピードスケート男子500メートルで銅メダルを獲得した森重航（26、オカモトグループ）が31日、SNSを通じて結婚したことを発表した。インスタグラムで「日頃より温かいご声援ありがとうございます。私事ですが、7月29日に結婚いたしました」と発表。「スケート人生はもう少し続きますので、家庭も大切にしながら競技生活を送っていきたいです」と競技を続ける意向も示した。「ふたり＋1匹で賑やかに歩んでいき