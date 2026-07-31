食品の値上げラッシュは8月一段と強まりそうです。記者リポート：神奈川県内のスーパーです。売り場には、アメリカ産の牛肉が並んでいますが、来月から値上げする可能性があるということです。スーパーセルシオ和田町店・鶴田聡部長：100グラム当たり100円上げなきゃいけないですね。（アメリカ産の牛ハラミが）399円で販売しているので、やっぱり480円くらいには値段を上げなきゃいけないと。こうしたなか、日本ハムとプリマハム