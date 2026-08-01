【ワシントン共同】ロイター通信は7月31日、同日の米政府の閣議でベセント財務長官の手元に「50億〜100億ドル（約8千億〜1兆6千億円）分の日本円購入」と書かれたメモがあったと報じた。財務省は為替介入の可能性を通知していた。