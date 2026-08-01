日本高野連は31日、大阪市内で理事会を開き、導入が検討されている7回制の議論内容が報告された。4〜6月に実施した各都道府県高野連への説明会では、暑さ対策として賛同する意見が出た一方、「活躍の機会が減ることは受け入れ難い」など賛否が分かれたと説明。今後も議論を継続することを確認した上で、同連盟の井本亘事務局長は「まだ十分な理解が得られていない」と再度、各都道府県連盟と議論の場を設ける考えを示した。5月