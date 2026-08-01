アフリカ・モロッコからおよそ6万人の不法移民がスペインの飛び地に押し寄せました。スペインの首相は、送還手続きを迅速化するとしています。国境を越えようと一斉に走る人々。先月30日、不法移民が海を泳ぐなどしてアフリカ・モロッコからスペイン領セウタに押し寄せました。現地当局などによりますと、これまでにおよそ6万人が流入し、海岸などから57人の遺体が発見されています。スペイン政府は警備のために軍を派遣、サンチェ