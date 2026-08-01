熊本地震4日目。死者は36人にのぼり、懸命な捜索が続いています。避難生活の長期化も避けられそうにありません。猛暑、断水。被災地はいま、さまざまな課題に直面しています。止まったままのエスカレーターを進んだ先に広がっていたのは、荒廃した2階のフロアでした。地震直後に爆発事故が起きた「イオンモール熊本」。ドローンが映し出したのは、爆発から3日目（7月30日）の状況です。足の踏み場もないほど瓦礫が散乱。屋根が吹き