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首都高速が10月から料金を引き上げ、普通車は1kmあたり約3円増に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 首都高速道路は10月1日から料金を改定すると国土交通省が許可した
  • ETC利用の普通車は1キロあたり32.472円となり、平均改定率は8.1%になるという
  • 人件費や老朽化対策などで維持管理費が高騰しており、中型車以上は来年6月末まで据え置きとなる
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