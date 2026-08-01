「ドジャース−レッドソックス」（３１日、ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手とレッドソックス・吉田正尚外野手が試合前のフィールドで再会して談笑した。２人は２０１７〜２０２２年までオリックスで６年間チームメート。投打の主力として２０２１、２２年の優勝に貢献。ＷＢＣでも日本代表としてプレーし、２０２３年大会では世界一奪回へ導いた。山本は８月１日（日本時間２日）のレッドソックス戦に先発予定。同カ