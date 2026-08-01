◇インターリーグカブス0―2ヤンキース（2026年7月31日シカゴ）カブスの今永昇太投手は31日（日本時間8月1日）、シカゴでのヤンキース戦に先発。6回2/3を投げ4安打2失点6三振でだった。試合はヤンキースが2―0で勝ち、今永は9敗目(7勝)を喫した。当初は30日（同31日）のカージナルス戦に先発予定だったが、1日延びて中5日での登板となった今永。13イニング連続無失点中の左腕は、3回まで無安打、3者連続を含む毎回の5三