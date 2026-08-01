千葉県市川市のマンション爆発現場周辺＝1日午前10時6分1日午前6時35分ごろ、千葉県市川市福栄のマンションで「爆発音が聞こえ、煙が見える」と110番があった。県警によると、爆発事故で2人が病院に搬送された。意識があり、命に別条はないという。詳しい状況を調べている。地元消防によると、他に約20人の対応をしたが、けがの程度が軽いなどの理由から搬送は2人だけだった。県警によるとマンションは3階建てで、1階の損傷