政府・日銀が行った円高誘導のための為替介入に関連して、アメリカ財務省が複数の銀行に対し、円相場への介入の可能性を伝えていたことが分かりました。歴史的な円安を食い止めるため政府・日銀は先月30日、為替介入に踏み切りましたが、日銀の統計などから市場では6兆円から7兆円だったとの見方が出ています。こうした中、関係者によりますと、アメリカ財務省は31日、ニューヨーク連銀を通じて「円相場に介入の可能性があり、将来