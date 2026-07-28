松山英樹（34）が大爆発した。

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日本時間27日に行われた米男子ゴルフ「3Mオープン」（ミネソタ州、TPCツインシティーズ=7431ヤード、パー71）の最終日。首位に7打差の13位タイから発進した松山が1イーグル、6バーディー、1ボギーの「64」と猛チャージを見せた。最終18番のパー5、グリーン奥からピンまで約23ヤードの第3打を直接カップに沈めるチップインイーグルで締めくくると、ギャラリーからの大歓声。笑顔で応えた松山は通算20アンダーの3位タイでフィニッシュし、「ショットは安定しているのか、していないのか分からない感じでしたが、結果的にいいプレーができてよかった」と素直に喜んだ。

実に14戦ぶりのトップ10入りで、3位以内は2位になった2月の「WMフェニックスオープン」以来。今季は苦しいゴルフが続いていたが、ここにきて復調への兆しが見えている。

今季、「安定しているのか、していないのか分からない」というショットの精度を示すパーオン率とフェアウエー（FW）キープ率は、それぞれ64.54％（122位）、59.03％（85位）。不安定さが数字に表れている一方、今大会はパーオン率72.22％（40位）、FWキープ率80.36％（3位）と大きく改善した。14位タイで終えた全英オープンも61.10％、62.50％、同じく14位タイだったトラベラーズ選手権も75.00％、75.00％と3試合連続で今季の自己アベレージを大きく上回っているのだ。

今大会の大まくりで、ポイントランクは前週までの37位から26位にジャンプアップ。米ツアーの最終戦で、上位30位までに出場資格がある8月の「ツアー選手権」の出場圏内に前進した。松山が現役最多の12回出場を誇るツアー選手権は、優勝賞金1000万ドル（約16億3000万円）。ビッグボーナスを前に日本のエースがようやく調子を上げてきた。

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ところで松山英樹の実績は皆が知るところだが、技術的には「なに」が「どう」すごいのか。●関連記事 【もっと読む】松山英樹、あのマキロイが「世界一」と大絶賛した高等技術 では、それらについて詳しく報じている。