フジテレビの小室瑛莉子アナウンサー（27）が今月、結婚していたことが27日、分かった。親しい関係者などによると、お相手は一般企業に勤める男性で、妊娠はしていないという。小室アナは青学大経営学部3年時に「ミス青山コンテスト2019」で準ミス青山に選出、卒業後の21年にフジテレビ入社。入社3年目には「めざまし8」のメインキャスターに抜擢（ばってき）され平日の朝の顔を務めるなど、明るさと親しみやすさ、安定したアナウ