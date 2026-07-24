アメリカのニュースサイトアクシオスは23日、トランプ大統領がイランに対し、ことし2月に開始した軍事作戦よりも大規模な攻撃を検討し、決断に近づいていると述べたと伝えました。アクシオスは23日、トランプ大統領がイランに対し、ことし2月に開始した「エピック・フューリー＝壮絶な怒り」作戦よりも大規模な攻撃を検討していると伝えました。トランプ氏がアクシオスのインタビューに答えたもので、「準備はすべて整い、決断に近