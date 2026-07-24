アメリカのニュースサイトアクシオスは23日、トランプ大統領がイランに対し、ことし2月に開始した軍事作戦よりも大規模な攻撃を検討し、決断に近づいていると述べたと伝えました。

アクシオスは23日、トランプ大統領がイランに対し、ことし2月に開始した「エピック・フューリー＝壮絶な怒り」作戦よりも大規模な攻撃を検討していると伝えました。

トランプ氏がアクシオスのインタビューに答えたもので、「準備はすべて整い、決断に近づいている」と述べたということです。

こうした中、トランプ氏は23日、SNSに、中東イエメンの親イラン武装組織フーシ派が、「サウジアラビアの船舶2隻を攻撃した」「もし彼らが再びこのような行為に及べば、アメリカはイランに責任を問うことになる」と投稿しました。

トランプ氏は、フーシ派はイランの代理勢力であり、再び攻撃を行えば、イランとフーシ派に「大規模な軍事的制裁が加えられるだろう」と警告しています。