◇セ・リーグヤクルト―DeNA（2026年7月5日神宮）MUFG国立で開催中の人気バンド「Mrs.GREENAPPLE」のライブ演出による花火が打ち上がった。ヤクルト―DeNA戦の7回終了後に上がり、スタンドから歓声が上がった。4月18日にも同様に「ミセス」のライブが行われており花火で中断後、長岡にサヨナラ打が飛び出した。同19日にも花火が上がった他、3被弾で大敗した前日にも花火で中断。池山監督は「明日はうちの花火大会に