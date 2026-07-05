ドラマ「義母と娘のブルース」で綾瀬はるかさんの娘役を演じた元子役、横溝菜帆さんが自身のインスタグラムを更新。18歳に成長した最新ショットが話題となっています。【写真】綾瀬はるかの娘役から8年→最新ショットに「大人っぽくなってる」フジテレビ系の朝の情報番組「めざましテレビ」のトレンド情報コーナー「イマドキ」に出演した横溝さん。自身のインスタグラムで番組の宣伝を行い、オフショットを複数枚公開しました。横