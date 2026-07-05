ドラマ「義母と娘のブルース」で綾瀬はるかさんの娘役を演じた元子役、横溝菜帆さんが自身のインスタグラムを更新。18歳に成長した最新ショットが話題となっています。



【写真】綾瀬はるかの娘役から8年→最新ショットに「大人っぽくなってる」

フジテレビ系の朝の情報番組「めざましテレビ」のトレンド情報コーナー「イマドキ」に出演した横溝さん。自身のインスタグラムで番組の宣伝を行い、オフショットを複数枚公開しました。



横溝さんはリボンのデザインが施された淡い水色のトップスに、スラっとした生地感のパンツを合わせたシンプルなコーデを披露。首元には小さな蝶がポイントとなったネックレスが映えています。



この投稿のコメントには「凄く可愛い」「お洋服可愛すぎ」「また大人っぽくなってる」「美しいです！」「ギボムスの子だ！」「素敵」「大きくなられて」などの声が寄せられました。



横溝さんは2008年3月27日生まれ。10歳のときにTBS系ドラマ「義母と娘のブルース」に出演し、綾瀬はるかさんの娘役を演じました。ほかにも映画「魔女の宅急便」やミュージカル「DOROTHY〜オズの魔法使い〜」、CMなど、幅広く活躍しています。