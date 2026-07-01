女子高校生が同級生から性被害を受け、いじめ重大事態に認定された問題で、三重県が再調査を始めました。 【写真を見る】当時高校生だった女性が同級生から学校や公園で性被害 三重県が再調査を開始 女性側は調査委員会メンバーの人選通知が事前にないことなど県に抗議 （被害女性 2023年）「何かあったら殺されるんじゃないかという恐怖もあって、だんだん『やめて』と言えなくなって、従ってしまった」 三重県四日市市