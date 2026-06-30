◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)オランダとモロッコの戦いは激闘のすえPKにもつれ込みます。後半27分オランダのガクポ選手がペナルティエリア中央から右足でゴールを決めると、後半アディショナルタイムでモロッコのディオプ選手がクロスに反応しヘディングで同点弾。試合は延長戦に突入します。延長前半7分、モロッコのラヒミ選手がディフェンスを振り切るとGKフェルブル