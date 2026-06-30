FIFAワールドカップ2026、日本は決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し惜しくも敗れましたが、静岡県内からも多くの人が声援を送りました。ワールドカップ5度の優勝を誇るブラジルと対戦した日本。浜松市のスポーツバーからも多くの人が声援を送りました。試合は前半29分、相手のパスをカットした佐野海舟がドリブルで突破すると右足を振りぬき先制ゴールを奪います。（スポーツバ&#