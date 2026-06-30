食品ロス量の推移政府は30日、食べられるにもかかわらず捨てられた「食品ロス」の2024年度の推計値が461万トンで、23年度から3万トン減ったと発表した。現在の方法で統計を発表するようになった12年度以降の最小値を3年連続で更新。担当者は「（企業から賞味期限が迫った食品を集めて配る）フードバンクへの寄付促進などを通じて、さらなる削減に取り組む」とした。発表によると、内訳は食品メーカーなどから出る「事業系」が2