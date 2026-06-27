北朝鮮当局が本格的な夏を迎え、主要観光地への旅行を積極的に奨励しているものの、住民の間では「まずは生活が先だ」と冷ややかな反応が広がっていることが分かった。デイリーNKの咸鏡北道の消息筋によると、同道の朝鮮労働党委員会は17日、道内の主要機関・企業所の党委員会に対し、道内の観光地を積極的に利用するよう指示を下した。これを受け、各機関・企業所の党委員会は傘下の職業総同盟（職盟）や社会主義愛国青年同盟（青