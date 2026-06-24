ＦＲＯＮＴＥＯは２４日、前日比１５円高の５８２円と反発している。ウエルスアドバイザーが２４日付リポートで、ライフサイエンスＡＩ事業が本格的な収益フェーズに入ると指摘している。ＡＩ創薬分野における共創プロジェクトの通期ＫＰＩ（重要業績評価指標）が２５件となり、継続的な積み上げによるアップフロント型の安定収益に加え、共同創薬エコシステム事業「ＤＤＡＩＦＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＢｒｉｄｇｅ」では