CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年6月23日、文昌航天発射場から「長征7号改」ロケットを打ち上げ、搭載していた通信技術試験衛星を所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征7号改（通信技術試験衛星26号A星）・ロケット：長征7号改（Long March 7A）・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月23日 11時10分・発射場：文昌航天発射場（中国）・ペイロード：通信技術試験衛星26号A星（