中国が「長征7号改」を打ち上げ 通信技術試験衛星26号A星を軌道投入
CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年6月23日、文昌航天発射場から「長征7号改」ロケットを打ち上げ、搭載していた通信技術試験衛星を所定の軌道へ投入しました。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：長征7号改（通信技術試験衛星26号A星）
・ロケット：長征7号改（Long March 7A）
・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月23日 11時10分
・発射場：文昌航天発射場（中国）
・ペイロード：通信技術試験衛星26号A星（TJSW-26A）
今回打ち上げられた通信技術試験衛星26号A星は、中国側の発表では、衛星通信・放送・データ伝送などに用いられるほか、関連技術の軌道上での試験・検証も行うとされています。
長征7号改について
長征7号改は、CASC傘下のCALT（中国運載火箭技術研究院）が開発した新世代の中型高軌道向け液体燃料ロケットです。3段式の機体に4基のブースターを備えており、4基のブースターと第1段・第2段にはケロシンと液体酸素、第3段には液体水素と液体酸素を推進剤として使用します。
全長は約60.13m、打ち上げ質量は約573tで、静止トランスファー軌道（GTO）へ約7t、中軌道向けに8t以上の打ち上げ能力を持っています。直径4.2mと3.7mの2種類のフェアリングに対応しており、単一衛星の打ち上げに加えて2機同時投入にも対応可能です。
CALTの発表によると、今回は長征7号改の2026年2回目の打ち上げで、同型ロケットは今年の高頻度・短間隔の打ち上げ体制に本格的に入ったとしています。文昌航天発射場における2系統並行の測定・発射体制によって発射能力が向上しており、発射場での準備作業日数は当初の35日から19日まで短縮されているとのことです。今回の打ち上げは、長征シリーズ全体では653回目の飛行となりました。
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文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
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