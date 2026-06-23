女性７人組グループ・ＭＥ：ＩのＴＳＵＺＵＭＩ（１９）が２３日、都内で行われた米実写映画「モアナと伝説の海」（７月３１日公開）のイベントに出席した。ディズニーのアニメ作品の実写化で、モアナの日本版声優を務めることが明かされた。

グループ屈指の歌唱力を誇るＴＳＵＺＵＭＩがディズニーヒロインの仲間入りを果たした。オーディションで役を勝ち取ったＴＳＵＺＵＭＩは「どこまでも 〜Ｈｏｗ Ｆａｒ Ｉ’ｌｌ Ｇｏ〜」を伸びやかに生歌唱し、「昨日の夜から眠れないくらい緊張していたけど、モアナとして歌うことができてうれしい」と満面の笑みを見せた。

ディズニー作品の中で一番好きな作品に携わることになり、「アニメ版でエンドソングを担当させていただいたけど、当時は私が活動休止していたので、うれしい気持ちと悔しい気持ちで感情がぐちゃぐちゃになっていた」と回想。初アフレコに挑み、「やったことのない演技で不安だったけど、モアナと共感できる感情が多かったので、向き合って頑張りました」と達成感をにじませた。

アニメ版からマウイ役を続投する歌舞伎俳優の尾上松也（４１）は「マウイをアニメーションで出させていただいた時も、実写化すると聞いた時もマウイ役は誰にも譲りたくないと思っていた」と再演を歓喜。新ヒロインのＴＳＵＺＵＭＩに向けて「パワフルな中にモアナの純真さが美しく表現されていて、アニメ版とは違うモアナが誕生したなと思いました」と拍手を送った。