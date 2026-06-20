各局で放送された春クールのテレビドラマが、どれも苦戦を強いられた。その中でも、近年“ドラマ界の頂点”と言われる日曜劇場枠の『GIFT』（TBS系、日曜午後9時〜）は、主演・堤真一を筆頭に有村架純や山田裕貴、本田響矢をはじめとした豪華キャストが出演するなか、全話で視聴率1ケタ台に沈んでしまったほか、“朝ドラ”こと朝の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK、月〜金曜午前8時〜）も低空飛行が続いている。また、波瑠と麻生