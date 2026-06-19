ファジアーノ岡山 J1ファジアーノ岡山の2026-27シーズンが8月に開幕するのを前に、百年構想リーグの戦いを振り返るパネル展が6月23日から7月20日まで岡山市のシゲトーアリーナで開かれます。 パネル展では、Jリーグのシーズン移行の影響で行われた百年構想リーグでのファジアーノのホーム戦の戦いを振り替える写真20点の写真やユニホームなど