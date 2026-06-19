フラワー長井線を運営する山形鉄道が実施したクラウドファンディングについて、支援金の一部が運営会社から支払われていないことが分かりました。 【写真を見る】目標の3倍の支援金約785万円が集まるも…一部未入金路線存続のためのクラウドファンディングでトラブル（山形・長井市） フラワー長井線は第三セクターの鉄道として沿線自治体で支援をしていますが、年々利用者が減少し厳しい経営状況が続いて