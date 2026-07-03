勤務していた長野県千曲市の学校に侵入し金管楽器などを盗んだとして、元教諭の男が2日、逮捕されました。男は容疑を認めているということです。建造物侵入窃盗の疑いで逮捕、送検されたのは、長野県坂城町の元教諭・宮下東容疑者（57）です。宮下容疑者は今年3月、勤務していた千曲市内の小学校に勤務時間外に侵入し、金管楽器3本など4点、時価合わせて14万2000円相当を盗んだ疑いが持たれています。調べに対し、容疑を認めてい