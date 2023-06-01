鹿児島県霧島市の温泉施設を訪れていた5歳の男の子が行方不明になって、28日で1週間。男の子の母親は「早く見つけて、どんな形でも連れて帰りたい」と苦しい胸の内を明かしました。行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の田中嶺臣さん（5）です。嶺臣さんは今月21日、鹿児島県霧島市の「かれい川の湯」を訪れ、両親と2歳の弟と一緒に家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見えな