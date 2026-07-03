憧れの海外スタバグッズが手に入る！？東京・渋谷のBUYMA studioで、2026年7月1日から11日まで、日本未発売の海外スタバグッズを集めた特別イベント「Tumbler POP-UP！」が開催中です。キラキラ、ぷくぷく...可愛いグッズばかりSNSでよくバズっている海外のスタバグッズ。日本在住の人は入手しにくいグッズを手に取る機会がやってきました。今回のイベントでは、北米やアジアなど世界各国のスターバックス（Starbucks）店舗から適