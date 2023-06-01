鹿児島県の温泉施設で5歳の男の子が行方不明になってから、およそ1週間。29日も捜索が行われましたが、手がかりは見つかっていません。行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。今月21日、鹿児島県霧島市の天降川にある「かれい川の湯」の家族湯に入浴し、先にあがった両親が目を離した間にいなくなりました。29日も警察と消防で現場周辺を捜索しましたが、手がかりは見つかりませんでした。鹿